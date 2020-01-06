Об этом сообщает телеканал “112 Украина”.
На телеканале “112 Украина” 6, 7, 8 января будет проведен телемарафон “Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса”. Сивохо и Карамазов на киевском железнодорожном вокзале уже сегодня встретили группу детей, проживающих на линии соприкосновения на Донбассе.
По информации телеканала, дети “по благословению митрополита Онуфрия” посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.
“Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня”, – заявили Сергей Сивохо и Олег Карамазов.
Стоит отметить, что еще в 2015 году Олег Карамазов называл революцию 2014 года “безумной” и заявлял о том, что Украина и Россия — одна большая страна и уезжал из-за Евромайдана в Россию.
“Мало кто обидется на меня даже из киевлян, если я скажу, что мы — Русь, мы одна страна большая, мы одна империя, я сейчас говорю не о коротких промежутках времени, а о большом”, — говорил Карамазов в интервью режиссеру Московского театра драмы и комедии на Таганке Владу Маленко, обнародованному осенью 2015 года.
- Комик, актер и тренер “Лиги смеха” Сергей Сивохо, который стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.