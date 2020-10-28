Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Анатомия фальсификаций. Сейчас ТИК принимает решение об уточнении протоколов. Массово по области. Далее от членов УИК начинают требовать подписать новые протоколы с новыми цифрами. Люди, которые не спят четверо суток в УИК, на грани срыва. На них давят, что мол пойдете домой, когда подпишете новые протоколы”, – сообщила Сюмар.

По ее словам, от членов УИК требуют уменьшить количество голосов за “Европейскую солидарность” и переписать их в пользу партии власти.

“У меня здесь очередной сигнал с Обуховского района. Вчера удалось остановить эту технологию переписывания протоколов в Борщаговке под действующего сельского голову Кодебского и его людей. Сегодня ее пытаются включить в других районах области, чтобы “вытянуть” результат власти…”, – подчеркнула нардеп.