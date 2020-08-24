Продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов прокомментировал скандал вокруг концерта ко Дню Независимости, где песни исполнялись без разрешения авторов, в частности — на русском языке.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, на праздничном концерте ко Дню Независимости украинские певцы исполнили песни, которые были популярными в Украине за время независимости. Некоторые из них были на русском языке.

После концерта сразу несколько исполнителей, среди которых группа “Океан Эльзы”, певцы Юрий Юрченко и Александр Положинский сообщили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте.

На концерте в исполнении экс-участников группы “Время и Стекло” прозвучал и фрагмент песни “Вахтерам” группы “Бумбокс”.

“Сегодня, в самый важный праздник, День Независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс “Вахтерам” в числе 40 “песен-счастливчиков” попала в праздничный концерт на Софиевской площади”, — написал он.

Согомонов рассказал, что с группой не связывались ни по поводу того, чтобы получить разрешение на исполнение их песни, ни для того, чтобы пригласить их принять участие.

“Нет, мы не давали разрешения на использование песни или фрагмента любой песни на праздновании Дня Независимости Украины. Нет, нас не приглашали играть и так, мы бы ответили отказом”, — отметил он.

Продюсер отметил, что видит проблему не только в нарушении авторских прав исполнителей. По его мнению, проблемы были и в идейном наполнении концерта.

“Вопреки существующей идее, далеко не всем артистам все равно, где играют их песни, для кого, кто их исполняет. Другими словами “вам же будет хорошо, мы покажем вам по телевизору” — не работает. И “мы заплатим денег” — тоже. […] Нарушение авторских прав — это мелочь и деталь, о которой говорить стоит просто как о неуважении к артисту и бездарной организации мероприятия. Проблемы гораздо глубже.

Когда власть заказывает “кабак” в стране, где идет война, в самом центре древнего города, а создатели шоу и музыканты радостно подыгрывают власти в стремлении осчастливить всех вокруг своим сиянием, тогда на платформу поднимается зайчик с флагом Украины. Который на фоне баннера с вопросом, обращенным к этой самой власти, выглядит не как ошибка режиссера. Не как шутка. Он, этот милый зайчик, предвестник беркутовцев, которые стреляли в людей, зеленых человечков в Крыму, разорванных Донецка и Луганска… (речь идет об актере в костюме зайца и вышиванке, который поднялся на сцену во время выступления Верки Сердючки — ред.)” , — отметил Согомонов.

Также продюсер отметил, что есть много вопросов о том, как выбирали песни и исполнителей для мероприятия, и уместно ли было исполнять русскоязычные песни.

“В случае с “Вахтерам”, понятно, что выбрали известную песню “Бумбокса”, думать насколько уместна песня на русском языке на Дне Независимости Украины люди не захотели. Или им сказали, что думать не надо. Я, кстати, понял, если бы представили international-набор — песни на молдавском, русском, азербайджанском, венгерском, английском, и на любом языке “музыка звучит”, только делайте все правильно”, — добавил он.