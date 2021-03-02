Следственный комитет Беларуси передал документы на экстрадицию оппозиционерки Светланы Тихановской. По версии следователей, она причастна к подготовке плана захвата зданий госорганов в Гомеле.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следователей, 5 августа Светлана Тихановская и ее соратники организовали встречу, на которой обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле и захват зданий администраций и исполкомов, назначение вместо глав и председателей своих лиц.

“Поддержав план, она [Тихановская] согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления”, – говорится в сообщении.

Также белорусское ведомство опубликовало ролик, на котором якобы Тихановская и ее соратники обсуждают планы захвата административных зданий.

Отмечается, что следователи провели допросы обвиняемых и приобщили видеозапись встречи и “результаты экспертных исследований” к материалам дела.

“Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам”, – заявили в СК.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси.

Это значит, что ко всем обвиняемым применят меру пресечения в виде тюремного заключения.

Поскольку Тихановская сейчас находится в Литве, СК Беларуси объявил ее в розыск и передал документы на экстрадицию в Генеральную прокуратуру.