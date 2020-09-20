Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Есть гипотеза, что, находясь во власти, ты имеешь больше возможностей и можешь сделать больше. Решила эту гипотезу проверить) Я иду в Киевсовет во главе команды партии “Слуга народа”. Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями. И одна из моих целей – цветущий Киев… Готова к сотрудничеству с каждой и каждым. Будем вместе творить изменения в Киеве, о которых мы все так мечтали”, – отметила она.

Евгения Кулеба – общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО “Город-сад” (организация основана в 2014 году во время Революции Достоинства).

Кулеба является супругой министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В первую десятку “Слуги народа” на выборах в Киевсовет также вошли:

• Михаил Присяжнюк – правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта “Один за всех”. Известно, что его мать была 28-м судьей Верховного суда Украины и первой женщиной-судьей в нем. В 2012 году Присяжнюка пригласили в качестве эксперта на проект “Беременна в 16” на телеканале СТБ. С тех пор он начал совмещать адвокатскую деятельность с работой на телевидении. Вскоре он стал постоянным экспертом проектов “Один за всех”, “Все будет хорошо”, «Давай поговорим о сексе”, “Следствие ведут экстрасенсы” и других.

• Елена Говорова – легкоатлетка, которая специализировалась в прыжках в длину и тройном прыжке, призер Олимпийских игр 2000 года. Во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году она вместе с Савиком Шустером вела “Олимпийские страсти” на Первом национальном телеканале. Говорова – советник руководителя Офиса президента по вопросам спорта.

• Юрий Федоренко – частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации “Твердыня”.

• Владислав Трубицын – букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда “Культурные новации”. В 2015 году основал и стал совладельцем галереи искусств “Старинная книга”.

• Лилия Пашинная – адвокат.

• Георгий Зантарая – первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины, победитель и призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта.

• Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук, доцент. Ранее преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, был заместителем декана по международному сотрудничеству экономического факультета КНУ.

• Виктория Бурдукова – телевизионный продюсер (“Ревизор”, “Страсти по Ревизору”), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии.

• Зоряна Скалецкая – бывшая министр охраны здоровья Украины (с августа 2019 года по начало марта 2020-го), юрист в области медицинского права, доктор права, доцент. Будучи еще министром, ушла на 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины и иностранцами в поселке Новые Санжары (Полтавской области).