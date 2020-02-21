Об этом сообщил начальник медцентра Александр Блинов.
“Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами вот я вам скажу, до двух ночи, контактировала с теми работниками, которые работают непосредственно в боксе. И сегодня она изъявила желание уйти … к тем людям, и с ними пообщаться”, – сказал он.
На уточняющий вопрос, будет ли Скалецкая возвращаться в медучреждение, Блинов ответил утвердительно. Однако, когда именно, по его словам, “надо спросить у нее”.
“Мы ей сделаем, не комнату, а какой-то домик будет предоставлен, поймите правильно, что человеку надо же работать, кроме того, что эта ситуация, а надо работать еще и над другими государственными вопросами”, – добавил глава медицинского учреждения “Новые Санжары”.
(На видео с 3:10)
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.