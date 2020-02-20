Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой отреагировать на распространение фейков о случаях заражения коронавирусом на фоне эвакуации украинцев из Китая.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно”, – говорится в сообщении.

Скалецкая отметила, что сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавирусом.

“Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи”, – подчеркнула она.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава сообщили, что проверят, распространяли ли фейк о подтвержденных случаях коронавируса в Украине с официального адреса министерства.

“Министерство получило информацию, что некоторые учреждения получили письмо с ложной информацией о COVID-19 вроде с почты [email protected] Сейчас министерство ведет работы по установлению этого факта. Также обращаем ваше внимание – не открывайте архивы и другие присоединенные файлы в подобных письмах. Вероятно, они инфицированы компьютерным вирусом”, – отметили в ведомстве.