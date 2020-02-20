Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
“Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно”, – говорится в сообщении.
Скалецкая отметила, что сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавирусом.
“Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи”, – подчеркнула она.
Кроме того, в пресс-службе Минздрава сообщили, что проверят, распространяли ли фейк о подтвержденных случаях коронавируса в Украине с официального адреса министерства.
“Министерство получило информацию, что некоторые учреждения получили письмо с ложной информацией о COVID-19 вроде с почты [email protected] Сейчас министерство ведет работы по установлению этого факта. Также обращаем ваше внимание – не открывайте архивы и другие присоединенные файлы в подобных письмах. Вероятно, они инфицированы компьютерным вирусом”, – отметили в ведомстве.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.