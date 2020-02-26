Об этом она сказала в интервью информагентству “Интерфакс-Украина”.

“Первого апреля будет (начало, – ред.). Однако нам нужно принимать решение, учитывая не только готовность учреждений к компьютеризации или автономизации, но и их способность принимать решения”, – сказала Скалецкая.

Она отметила, что в рамках реформы кроме финансовых инструментов изменится модель отчетности, критерии качества, взаимодействие между уровнями предоставления помощи.

“Только в таком трехуровневом измерении мы можем почувствовать изменения. Первого апреля начинается другая модель, которая повлечет за собой решение отдельных главных врачей, и эти решения надо будет мониторить, возможно – корректировать, потому что у главного врача появится свобода хозяйственной деятельности, и он может как мотивировать врача, так и что-то сделать неправильно. К сожалению, в контексте выборов местные власти иногда не до конца ответственно относятся к своим обязанностям и манипулируют, когда уверяют местных жителей, свои общины, что они за свои больницы не отвечают. Например, ко мне приезжает мэр или его заместитель и говорит, что они могут сделать нам одолжение и приобрести оборудование в собственную коммунальную больницу. И хуже всего, что этот мэр не понимает, что покупать оборудование – это его прямая обязанность”, – объяснила министр.

Она также добавила, что сейчас Минздрав завершает комплексные изменения на первичке, “поскольку просто изменение финансирования на первичке – это не реформа”.

“Реформа – это установление критериев качества, доступности. Это сделать доступными врачей и лекарственные средства. Все эти задачи поставлены и фактически финализированы. Так же мы возьмемся за вторичку. То есть параллельных процессов много и только их комплекс можно называть трансформацией”, – сказала она.

Кроме того, Скалецкая считает, что медицинская система пока не готова ко второму этапу реформы.

“Давайте будем откровенны: это не второй этап реформы. Если у нас не было до сих пор нормального направления с первички на вторичку, то можно говорить, что первичка сама по себе работала так как надо? Нет, потому что она не выполняла свои функции по направлению к специализированной помощи. Вторичка не мониторилась. На вторичке не контролировалось, кто идет, куда и почему. Вот только сейчас, когда мы сделаем электронные направления, тогда можно будет говорить, что вообще начинается настоящая реформа. Без этого это были только подготовительные шаги, чтобы ее запустить. К тому же сейчас перед нами стоят вопросы регионов: как они воспринимают информацию, насколько готовы к тем или иным решениям. Заложив отдельные стратегии по направлениям, мы сможем правильно понимать, на каких территориях какие заведения появляются, которые переформатируются, где происходит объединение больниц, где создаются большие ТМО. На самом деле у нас есть несколько вариантов, как мы можем двигаться с первого апреля. Но с первого апреля мы будем двигаться точно”, – пояснила она.