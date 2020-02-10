Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая рассказала, почему около полусотни граждан Украины не эвакуируют из эпицентра вспышки нового коронавируса.

Об этом шла речь в ее интервью изданию “Украинская правда”

Как сообщалось ранее, 31 января секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что 51 гражданин Украины не может выехать из закрытого на карантин китайского города Ухань, где впервые был зафиксирован новый коронавирус.

По словам главы МОЗ, точное количество людей, которых необходимо эвакуировать, до сих пор неизвестно.

“Сначала были заявки на 57 человек. Теперь информация, что есть 45. Цифры нечеткие”, — сказала Скалецкая.

Кроме того, все еще не решен вопрос о том, куда поместить эвакуированных из Китая граждан.

“Мы еще изучаем ситуацию в целом, в том числе и куда можно было бы эвакуировать. Поскольку действительно вопрос безопасности окружающих и, скажем так, территории. Мы как раз изучаем, где могли бы разместить людей. Мы имели несколько вариантов, но, хорошо их проанализировав, поняли, что они не до конца подходят, поэтому ищем дальше”, — добавила Скалецкая.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

В Китае за сутки, с 9 по 10 февраля, от коронавируса умерли 97 человек. Таким образом общее количество жертв достигло 908 человек.