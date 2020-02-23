Об этом Скалецкая рассказала в интервью Deutsch Welle.

“На самом деле было нелегко найти помещение по некоторым другим причинам, не связанным со здравоохранением. Мы не искали медицинские учреждения, где оказывается медицинская помощь – это нецелесообразно, поскольку у нас все здоровые люди. И практика многих стран, где использовали военные базы или больницы, у нас не сработала. Мы вели разговоры с Минобороны, но на сегодня у нас состояние войны, и все такие заведения заняты ранеными или используются для реабилитации”, – пояснила она.

При этом министр заявила, что в ведомстве просто искали место “для проживания здоровых людей определенное количество дней”.

“Действительно, были требования найти места для проживания, имеющие обособленные сточные воды, для того чтобы можно было их обеззараживать. И у нас есть такие заведения. Это был один из критериев отбора. А второй: чтобы они (эвакуированные – ред.) жили в отдельном помещении и не имели контакта с другими посетителями. И такие заведения есть, но сейчас они законсервированы на зиму, потому что работают только летом как санатории, принимающие отдыхающих, поэтому зимой не были готовы нас принять. И были другие санатории, которые принимают сейчас посетителей и обособленных домов они не имеют. Поэтому сложно было найти отдельное здание, пустующее, но готовое: с отоплением, с работниками и так далее. И это большая проблема”, – заявила она.

Помимо того, по мнению Скалецкой, в санатории Новых Санжар созданы “обычные для большинства украинцев” условия.