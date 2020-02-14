Об этом шла речь в ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

По словам министра, успех медицинской реформы напрямую зависит от того, насколько в повышении качества медицинских услуг заинтересована местная власть, ответственная за то или иное медучреждение.

“Большинство больниц в Украине принадлежат местной власти. То есть громаде и каждому, кто живет в городе, области. И то, как местная власть вкладывает деньги, ремонтирует, покупает оборудование, делает местные программы онкологические, орфанные (касающиеся редких заболеваний — ред.)… Так и потом вместе и взаимодействуем. Министр имеет свою часть в распределении средств на НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины — ред.) и на закупки, создает политику, правила игры. Но воплощают правила игры или их не придерживаются руководители больниц и местная власть…”, — заявила министр.

Кроме того, Скалецкая уверяет, что ходу медреформы мешает то, что ни медики, ни пациенты, не верят в ее успех и ждут “отката назад”.

“Тормозит большинство на самом деле решений, их воплощение максимально эффективно и быстро… Неверие, разочарование и желание подождать, а может все откатится назад”, — добавила она.

Министр отмечает, что медики жалуются на то, что пациенты им не доверяют и приходят только тогда, когда болезнь уже запущена, однако сами ведут себя, по ее словам, точно так же.

“Ту же самую модель поведения имеют наши главврачи больниц, они тоже до последнего ждут, что может быть ничего не нужно будет менять”, — посетовала Скалецкая.