Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сегодня заселилась в медицинский центр "Новые Санжары", где разместили на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Китая граждан.

Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

“Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение”, – отметила глава Минздрава.

Она уточнила, что вчера до ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в “Новых Санжарах”, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм, а также норм безопасности.

“Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета”, – написала Скалецкая.

По ее словам, в настоящее время все, кто находятся в медцентре, чувствуют себя хорошо.

“Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания”, – рассказала министр.

Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации в медцентре.

Стоит отметить, что ранее сегодня начальник медцентра Александр Блинов заявил в комментарии журналистам, что министр здравоохранения покинула “Новые Санжары”, но должна вернуться.

Впоследствии заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль на брифинге по поводу ситуации в медцентре сообщил, что Скалецкая находится в “Новых Санжарах”.

“Она не покидала места обсервации, она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении – там, где есть рабочий кабинет, но свободно и подолгу общается с нашими гражданами. Она находится в “Новых Санжарах”, – подчеркнул Коваль, комментируя заявление Блинова.

А замглавы МВД Антон Геращенко на этом же брифинге заявил, что начальник медцентра “просто ошибся”.

“Госпожа Скалецкая находится на территории санатория. Она опубликовала пост с геолокацией. Сейчас она общается с пилотами и бортпроводниками рейса. И будет там все 14 дней”, – заверил он.

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(На видео – с 4:50)