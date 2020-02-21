Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.
“Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение”, – отметила глава Минздрава.
Она уточнила, что вчера до ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в “Новых Санжарах”, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм, а также норм безопасности.
“Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета”, – написала Скалецкая.
По ее словам, в настоящее время все, кто находятся в медцентре, чувствуют себя хорошо.
“Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания”, – рассказала министр.
Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации в медцентре.
Стоит отметить, что ранее сегодня начальник медцентра Александр Блинов заявил в комментарии журналистам, что министр здравоохранения покинула “Новые Санжары”, но должна вернуться.
Впоследствии заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль на брифинге по поводу ситуации в медцентре сообщил, что Скалецкая находится в “Новых Санжарах”.
“Она не покидала места обсервации, она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении – там, где есть рабочий кабинет, но свободно и подолгу общается с нашими гражданами. Она находится в “Новых Санжарах”, – подчеркнул Коваль, комментируя заявление Блинова.
А замглавы МВД Антон Геращенко на этом же брифинге заявил, что начальник медцентра “просто ошибся”.
“Госпожа Скалецкая находится на территории санатория. Она опубликовала пост с геолокацией. Сейчас она общается с пилотами и бортпроводниками рейса. И будет там все 14 дней”, – заверил он.
(На видео – с 4:50)
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.