Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что министерство предприняло все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат".

Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.

“Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и состояние заболеваемости в Украине, и о том, как будем осуществлять эвакуацию – мы проводили довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в СМИ они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, брифинги или сайт – не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улицах – что надо сжечь, что все вымрут … Это не то, что мы говорили. Это явно было затягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались”, – отметила Скалецкая.

А еще министр подчеркнула, что многие жители Новых Санжар не знали некоторых людей в этой толпе.

“Но это же маленький городок и все друг друга знают в лицо. И когда в толпе половина агрессивно настроенных была им неизвестна и они не знали, кто эти люди …” – сказала Зоряна Скалецкая.