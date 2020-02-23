Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.
“Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и состояние заболеваемости в Украине, и о том, как будем осуществлять эвакуацию – мы проводили довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в СМИ они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, брифинги или сайт – не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улицах – что надо сжечь, что все вымрут … Это не то, что мы говорили. Это явно было затягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались”, – отметила Скалецкая.
А еще министр подчеркнула, что многие жители Новых Санжар не знали некоторых людей в этой толпе.
“Но это же маленький городок и все друг друга знают в лицо. И когда в толпе половина агрессивно настроенных была им неизвестна и они не знали, кто эти люди …” – сказала Зоряна Скалецкая.
- Из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.
- В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.