Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме, сообщил, что не намерен отказываться от депутатского мандата.

Об этом он заявил в комментарии “Радио Свобода” возле здания Парламента в Киеве.

Юрченко настаивает, что не совершал никаких противоправных действий и намерен “дальше бороться”.

На вопрос о том, планирует ли он сложить мандат, депутат ответил отрицательно.

“Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я должен эти обязанности выполнять. И тем более, вы видите, что моя деятельность, видимо, кому-то мешает, и мы будем дальше бороться”, – подчеркнул Юрченко.

Он сообщил, что залог за него внесли “люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области, озабочены проблемами полигонов”. При этом он опроверг информацию, что залог за него мог внести народный депутат от “Слуги народа” Андрей Холодов.

“Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не побуждал и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование”, – уверяет Юрченко.

Комментируя данные о том, что в 2009 году он якобы украл из магазина несколько бутылок пива, нардеп заявил, что это фейк.

“Это один из тех фейков, которые сейчас на меня упали, я в ближайшее время это опровергну так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной”, – заверил Юрченко.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью выйти под залог нардепа Александра Юрченко. 25 сентября за него внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Сегодня Юрченко пришел на заседание Верховной Рады.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

17 сентября народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции “Слуги народа”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме.