Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее объявление под конец сегодняшнего заседания Верховной Рады сделал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

“Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии “Слуга народа” от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава фракции… народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича”, – заявил Стефанчук.

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 000 долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

Вечером суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.