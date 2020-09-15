

Так, Фищенко взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

Во время судебного заседания детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили применить к Фищенко мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 658 грн.

Фищенко ж просил суд отказать в удовлетворении ходатайства о его аресте.

“Отказать конечно, потому что прокуроры прослушали там какие-то записи каких-то людей, сделали из этого свои умозаключения, что я человек, который в этой стране может менять все, как хочет”, – сказал Фищенко.