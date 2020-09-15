Так, Фищенко взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.Во время судебного заседания детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили применить к Фищенко мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 658 грн.
Фищенко ж просил суд отказать в удовлетворении ходатайства о его аресте.
“Отказать конечно, потому что прокуроры прослушали там какие-то записи каких-то людей, сделали из этого свои умозаключения, что я человек, который в этой стране может менять все, как хочет”, – сказал Фищенко.
- 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.
- Накануне глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Александр Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.