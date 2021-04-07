На конкурсе красоты "Миссис Шри-Ланка", в котором могут принимать участие только замужние женщины, с победительницы сорвали корону прямо на сцене, поскольку были подозрения, что она разведена.

Об этом сообщает британский телеканал BBC.

На конкурсе красоты “Миссис Шри-Ланка” победительница Пушпика Де Сильва получила травму головы после того, как с нее пыталась сорвать корону обладательница главного приза 2019 года Каролина Джури. Женщина заявила, что Де Сильва не имеет права получить титул, поскольку разведена. Джури призвала отдать победу участнице, занявшей второе место.

После того, как судьи выяснили, что Де Сильва на самом деле замужем, ей вернули корону и титул. Победительница призналась, что фактически и правда состоит в браке, но на данный момент не живет с мужем.

Она также заявила, что собирается подать в суд на Каролину Джури, поскольку та нанесла ей травму головы, когда пыталась сорвать корону, а также оскорбила ее своим поведением.

“На Шри-Ланке много одиноких мам вроде меня, которые тоже страдают. Эта корона посвящена в том числе и тем, кому приходится самим воспитывать детей”, — заявила Де Сильва после инцидента.