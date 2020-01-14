Премьер-министр Алексей Гончарук заступился за министров, оказавшихся в эпицентре скандала из-за нескромных новогодних премий и надбавок.

Соответствующий пост глава Правительства опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, ряд министров, а также Премьер-министр Алексей Гончарук, в назначили себе огромные премии в декабре 2019 года.

Премьер-министр заступился за коллег и заявил, что сделав министрам “белые высокие зарплаты” правительство “преодолевает коррупционную практику во власти”.

“Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления — только так власть будет работать эффективно”, — написал Гончарук.

Также глава Правительства добавил, что некоторые министры получили такие большие суммы потому, что ранее выплаты были задержаны.

“В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями”, — заверил Гончарук.

Помимо этого, Премьер-министр подчеркнул, что министры достойны высоких зарплат, так как они несут большую ответственность.

“Министры — государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы”, — добавил он.