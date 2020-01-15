Начало политического 2020 года продолжилось чередой скандалов, связанных с новой командой Владимира Зеленского во власти. На этот раз чиновники ряда ведомств в 3,5- 5 раза увеличили себе зарплаты или выписали себе сотни тысяч премий. #Буквы выясняли, кто из топ-чиновников заработал в декабре больше всех.

Топ-лидером по зарплате в 2020 году стал гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский, которого ежемесячный оклад будет составлять почти 2 млн гривен.

В документе отмечается, что ежемесячный оклад Смелянского в 2018 году составлял всего 572 тысячи гривен, а уже в 2019 году вырос в почти 1,5 раза и составил 1 млн 427 тысяч гривен.

В 2020 году в финансовый план компании заложена заработная плана для руководителя еще на 440 тысяч больше — 1 млн 887 тысяч. В эту сумму входит должностной оклад (716,5 тысяч гривен), ежемесячная премия (694 тысячи гривен) и другие выплаты, предусмотренные законодательством (456,5 тысяч гривен). По сегодняшнему курсу это порядка 78,8 тысяч долларов.

Таким образом, за весь 2020 год Смелянский может заработать 22,6 млн гривен или 0,94 млн долларов.

Стоит отметить, что глава американской почты USPS получает в год всего $286 тыс., а зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тыс долларов в год.

Лидером по самой высокой зарплате в декабре стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил в декабре получил 233 892 гривны.

При этом зарплата Пристайко составила 122 044 гривны, командировочные – 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года – 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 гривен, премия за декабрь – 12 190 гривен, отпускные – еще 8 227 гривен.

Помимо того, в декабре Пристайко получил материальную помощь на оздоровление в размере 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем в размере 55 924 гривны.

У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные. Так, премьер-министр Алексей Гончарук заработал 76 тыс. гривен. Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи составила 226 тыс. гривен, его замов – от 90 тыс. до 153 тыс. гривен.

Министр обороны Андрей Загороднюк получил 97,2 тыс. гривен, его заместители – от 120,6 тыс. гривен, а госсекретарь – 214,5 тыс. гривен.

Зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской составила – 217 тыс. гривен, ее заместителей -от 65,4 тыс. до 168 тыс. гривен, госсекретаря – 60,3 тыс. гривен.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заработала 159 тыс. гривен, ее замы – от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, госсекретарь – 151 тыс. гривен. Зарплата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета составила 17,5 тыс. гривен.

Чиновники Министерства культуры Украины также задекларировали огромные зарплаты за декабрь. Так, министр культуры Владимир Бородянский получил за декабрь заработную плату в размере 112 904 гривны.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил зарплату размером в 248 021 гривну.

Заместитель министра культуры Ирина Подоляк получила в декабре зарплату в 240 478 гривен.

Заместитель главы Минкульта Владимир Шумилин получил за декабрь 154 233 гривны.

Заместитель министра культуры Светлана Фоменко задекларировала в декабре зарплату размером в 139 303 гривны.

Государственный секретарь Минкульта Ростислав Карандеев получил в декабре 497 709 гривен.

В списке высокооплачиваемых топ-чиновников и экс-нардепы-еврооптимисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Только за месяц работы в госконцерне “Укроборонпром”, согласно декларации, Найем получил более 300 тысяч гривен зарплаты. Сегодня Найем пожаловался, что его зарплата за декабрь вдвое ниже той, что получил в ноябре.

“Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда “зарплаты в 300 тысяч”. Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий “волонтерский” период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании”, – говорится в сообщении.

Его коллега Лещенко после назначения членом набсовета “Укрзализныци” будет получать по 588 тысяч гривен в месяц.

В декабре минувшего года Кабмин своим постановлением повысил должностной оклад сотрудников Офиса генпрокурора. Таким образом, оклад генпрокурора Руслана Рябошапки увеличился с 37 до 93,6 тыс. грн. Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя – 86 446 грн, начальника департамента – 40 341 грн. Для прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 грн.

Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур – 32 273 грн.

Зарплата народных депутатов тоже возрастет. Напомним, что общая смета Верховной Рады на 2020 год, которую 14 ноября приняли нардепы, составит около 2 млрд гривен.

Если рассматривать детально, то 642 млн грн – зарплатный фонд депутатов с учетом налогов, а это почти 1,5 миллиона гривен на человека. Однако в эту сумму также могут входить премии, надбавки, оплата труда помощников и тому подобное. Ведь в смете, размещенной на сайте Верховной Рады, отдельного положения об оплате труда помощников не указано.

Руководство “Нафтогаза” получит 700 млн гривен премии.

Топ-менеджмент “Нафтогаза” получит премию в размере 1 % от выплаченных “Газпромом” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Рост зарплат чиновников – это правильный шаг, но он должен следовать лишь за ростом зарплат для простых граждан. Помимо коррупционного фактора, размышляя о том, необходимо ли повышать чиновникам зарплаты, стоит задаться простым вопросом: была ли их работа эффективной?