Об этом он заявил в интервью “24 каналу”.
“Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой “Велюр”, – сказал Гео Лерос.
Он также добавил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат.
“Большинство в “Слуге народа” решили не замечать этой проблемы, как и любой другой”, – считает Лерос.
Нардеп отметил, что это значит – своим все, а всем остальным закон.
“Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все “договорняки” на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является “королем тендерной мафии” времен Виктора Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно. Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся”, – добавил Лерос.
- Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Позже в ресторан “слуги” Тищенко с проверкой пришла полиция.