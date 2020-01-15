После публикации скандальных аудиозаписей с возможным участием Премьер-министра Алексея Гончарука фракция "Слуги народа" готова поддержать его заявление об отставке.

Об этом #Буквам на условиях анонимности сообщил один из влиятельных депутатов фракции.

После публикации этой аудиозаписей появились слухи о том, что Премьер-министр уходит в отставку. Однако собеседник #Букв в Кабмине не смог ни подтвердить, ни опровергнуть написание заявления, сказав, что информацию об этом необходимо выяснять у Президента или Премьер-министра.

“Вряд ли президенту было приятно было это слушать”, — прокомментировал ситуацию собеседник.

Собеседник #Букв из фракции “Слуги народа” объяснил, что большинство в Верховной Раде не может отправить Премьер-министра в отставку, потому что дало ему годичный иммунитет. В то же время фракция сможет поддержать его заявление об отставке, если он напишет его.

“Настрой у фракции боевой”, — прокомментировал депутат.

Стоит отметить, что это не первый конфликт фракции “Слуги народа” с Премьер-министров. В первую очередь — у так называемой группы Дубинского. Депутаты ссорились с Премьером, в частности, из-за заморозки субвенций, дорожного фонда и ликвидации паевого налога.