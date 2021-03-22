Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии.

Об этом он написал в комментариях под постом председателя парламентской фракции “Голоса” Ярослава Железняка.

“Вандализм это всегда плохо. И оправдания здесь нет. Логики делать такие действия тоже”, – написал Юрчишин.

“А можно объявить актуальный состав фракции “Голоса”? Ведь что-то взгляды ваши полярные какие-то”, – написали подписчики нардепа.

Юрчишин ответил, что скоро фракцию партии “Голос” “почистят”.

“Мне сообщили об исключении из партии. Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее создавал. Их тоже исключают. Все по уставу”, – написал в другом комментарии Юрчишин.

Он отметил, что официальной причиной исключения является голосование в Раде, а не участие в акции протеста под ОП.

“У меня доказательство – протокол политсовета. Но не за акцию под ОП. За голосование в Раде”, – подчеркнул нардеп.

“Вот так новиночка утром. Как будто обухом по голове. В последнее время “Голос” часто неприятно удивлял, но это уже за пределами. Но тебе и за позицию, и за смелость ее озвучивать – благодарение. Если вдруг таки произойдет исключение, то потеряешь не ты. Они потеряют”, “Исключать людей из партии и делать это со ссылкой на какую-то формальную причину, не имея смелости в*бать га*на по полной, например, заявлением о депутатах-“вандалах” – это, конечно, топовая за свои деньги оппозиция власти, “Голос”. Кира реально метит в премьеры, а Ярослав, например, на председателя Государственной налоговой службы?” – пишут украинцы в комментариях.