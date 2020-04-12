В Израиле разгорелся скандал вокруг первых лиц государства из-за нарушения ими общенационального карантина во время празднования Песаха.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Критике подверглись премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин за то, что они принимали на Песах членов своих семей вопреки тотальному карантину.

Так, Нетаньяху 6 апреля объявил о введении в стране жестких карантинных мер в преддверии праздника Песах из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Times of Israel. Среди прочего, гражданам было предписано не выходить из дома. Также было решено ограничить выезд из населенных пунктов.

Такие тотальные ограничения вводились с 16:00 вторника, 7 апреля, минимум до пятницы, 10 апреля. Именно на этот период в текущем году выпало начало празднования Песаха.

В среду вечером, 8 апреля, в день начала Песаха, граждане должны были оставаться дома (с 18:00 вечера до 7:00 утра четверга вводился комендантский час). Отмечалось, что “каждая семья должна отмечать наступление праздника в узком кругу: только те, кто живет под одной крышей”. В связи с этим многие израильтяне были вынуждены отмечать первую ночь Песаха в одиночестве.

Стоит отметить, что такие жесткие меры, по всей видимости, нарушил сам Нетаньяху. Так, наступление Песаха он отпраздновал со своим младшим сыном, 25-летним Авнером. Ранее появилась информация, что сын премьера снимает отдельную квартиру вместе со своей девушкой, то есть не проживает с родителями “под одной крышей”, информирует The Times Of Israel.

Таким образом, премьер Нетаньяху нарушил свое же требование отмечать Песах только в кругу проживающих на одной жилплощади. И хотя источники в окружении политика поспешили заверить, что Авнер очень часто находится в резиденции отца и проживает с подругой в квартире, расположенной рядом, это не предотвратило поток критики.

בנימין ואבנר נתניהו.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו…

חלק 1>>>> pic.twitter.com/BKFMAhNOgB — shlomit cohen🇮🇱🇺🇸 (@c_shlomit) April 8, 2020

Также сообщалось, что видео празднования семьи Нетаньяху было снято еще до наступления Песаха, когда премьер должен был находиться на самоизоляции после контактирования с больным COVID-19 сотрудником правительства.

Карантин Нетаньяху завершился только вечером в среду, 8 апреля, как раз на Песах.

Что касается 80-летнего президента Израиля Реувена Ривлина, он признал, что праздновал Песах со своей дочерью, зятем и внуками в нарушение установленных правительственных распоряжений, сообщает The Times Of Israel. Дочь политика также проживает отдельно от отца.