Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схемы, связал дело против него с "мусорной мафией".

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице нардепа в Facebook.

Нардеп раз отметил, что не совершал никаких преступлений, в частности, тех, что ему инкриминируют.

По его словам, его непричастность к коррупционному преступлению “подтверждают многочасовые обыски”, которые проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро в помещениях, связанных с его личной жизнью и депутатской деятельностью.

Юрченко заявил, что обыски проходили с нарушениями, однако какими именно — не сообщил.

“Обыски проходили с большим количеством нарушений. Они осуществлялись работниками НАБУ и не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах”, — сказал он.

Кроме того, нардеп заявил, что в действиях представителей НАБУ усматриваются признаки преступления. По его мнению, дело против него является выгодным для так называемой мусорной мафии.

“Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не работает законодательная база, которая бы регулировала обращения с отходами. Несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала и законодательная база, которая работает во всем цивилизованном мире”, — отметил Юрченко.

Несмотря на обвинения в адрес работников НАБУ, Юрченко заявил, что не будет препятствовать досудебному расследованию.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

17 сентября народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции “Слуги народа”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме.