Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии 12-летнему жителю Волынской области Максиму Ткачуку в отборе на конкурс "Детское Евровидение-2020", который запланирован в ноябре в Варшаве. Поводом для этого решения стало участие мальчика в конкурсе, в организации которого якобы участвовала Россия.

Об этом в Facebook сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

“Максим Ткачук, волынский школьник 12 лет, сирота, принял участие в конкурсе “Stars of the Albion”, в Лондоне с песней “Смуглянка”. Победил. Это было в феврале-марте 20-го года. Его бабушка подала документы на конкурс “Детское Евровидение”, где указала участие в лондонском конкурсе”, – сообщил Аласания.

По правилам “Детского Евровидения”, участник не должен проводить какие-либо концерты или выступления в РФ, а также участвовать в каких-либо публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора”.

“Конкурс “Stars of the Albion”, 28.02.2020 – 01.03.2020 был организован конторой “Российский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне”. Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в “Евровидении” отменено”, – отметил Аласания.