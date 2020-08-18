Об этом в Facebook сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания.
“Максим Ткачук, волынский школьник 12 лет, сирота, принял участие в конкурсе “Stars of the Albion”, в Лондоне с песней “Смуглянка”. Победил. Это было в феврале-марте 20-го года. Его бабушка подала документы на конкурс “Детское Евровидение”, где указала участие в лондонском конкурсе”, – сообщил Аласания.
По правилам “Детского Евровидения”, участник не должен проводить какие-либо концерты или выступления в РФ, а также участвовать в каких-либо публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора”.
“Конкурс “Stars of the Albion”, 28.02.2020 – 01.03.2020 был организован конторой “Российский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне”. Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в “Евровидении” отменено”, – отметил Аласания.
- В феврале 2019 года Украина не участвовала в песенном конкурсе “Евровидение”. Причиной стал скандал с певицей MARUV.