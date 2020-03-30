Об этом сообщила в Facebook очевидица Рада Радмилевич.
Как сообщалось ранее, вчера в Украины прибыл спецрейс из Катара, которым были эвакуированы граждане с острова Бали. Пассажиры этого рейса сообщали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную 14-дневную обсервацию. Было предложено два варианта — бесплатное размещение в отеле “Козацький”, что на Майдане Независимости в Киеве, и платное (от 169 до 338 евро с человека) в других отелях столицы.
Утром 20 марта эвакуированных граждан заселили в отели, около сотни человек попали на бесплатную обсервацию в отеле “Козацький”. СМИ публиковали кадры, демонстрирующие, что отель был оцеплен сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии.
По словам очевидцев, часть украинцев не согласились проходить принудительную обсервацию. Им были выписаны штрафы, после чего они смогли уехать домой.
“Всех развезли по отелям, поселили по двое-трое, кто-то подписал админштраф и уехал домой, кто-то сбежал, кто-то мёрзнет на улице, стоя с толпой, кому-то плохо от усталости, кому-то плохо в принципе”, — отметила Рада Радмилевич.
Информацию о том, что на постояльцев были составлены админпротоколы сообщали также в Министерстве обороны. О сбежавших или покинувших после подписания штрафа гражданах ведомство не информировало.
“3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы”, – говорится в сообщении Минобороны.
Причиной для отказа от бесплатной обсервации могли стать неудовлетворительные условия проживания в отеле. Как отметила Рада Радмилевич, в помещения “Козацького” крайне низкая температура.
“В “Козацькому” температура в номерах около 15 градусов, тут заболеть проще, чем что-то “привезти”, — посетовала она.
Очевидец Ростислав Русаков сообщил, что в отель приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он заверил эвакуированных граждан, что в среду всем будут проведены ПЦР-тесты на коронавирус, и в случае, если никто из прибывших не болен, всех отпустит на самоизоляцию дома.
“У нас тут небольшая победа! Только что приезжал министр и сообщил, что они готовы пойти на наше компромиссное предложение продержать нас в отеле 4 дня, на третий сделать самый точный анализ ПЦР-методом и если ни у кого ничего не покажет — отпустить всех на домашнюю самоизоляцию ещё на 10 дней”, — отметил Русаков.
- Ранее сообщалось, что граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Решение украинских властей закрыть границы привело к очередям на пунктах пропуска, что потенциально может привести к массовому заражению коронавирусом и к скандалам в аэропортах, например, как в случае с рейсами из Катара и Вьетнама. #Буквы собрали хронику событий.