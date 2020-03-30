Часть граждан Украины, которые прибыли в страну из Бали и Катара 29 марта, отказались от принудительной обсервации в отелях Киева и уехали домой, получив штрафы.

Об этом сообщила в Facebook очевидица Рада Радмилевич.

Как сообщалось ранее, вчера в Украины прибыл спецрейс из Катара, которым были эвакуированы граждане с острова Бали. Пассажиры этого рейса сообщали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную 14-дневную обсервацию. Было предложено два варианта — бесплатное размещение в отеле “Козацький”, что на Майдане Независимости в Киеве, и платное (от 169 до 338 евро с человека) в других отелях столицы.

Утром 20 марта эвакуированных граждан заселили в отели, около сотни человек попали на бесплатную обсервацию в отеле “Козацький”. СМИ публиковали кадры, демонстрирующие, что отель был оцеплен сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии.

По словам очевидцев, часть украинцев не согласились проходить принудительную обсервацию. Им были выписаны штрафы, после чего они смогли уехать домой.

“Всех развезли по отелям, поселили по двое-трое, кто-то подписал админштраф и уехал домой, кто-то сбежал, кто-то мёрзнет на улице, стоя с толпой, кому-то плохо от усталости, кому-то плохо в принципе”, — отметила Рада Радмилевич.

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Информацию о том, что на постояльцев были составлены админпротоколы сообщали также в Министерстве обороны. О сбежавших или покинувших после подписания штрафа гражданах ведомство не информировало.

“3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы”, – говорится в сообщении Минобороны.

Причиной для отказа от бесплатной обсервации могли стать неудовлетворительные условия проживания в отеле. Как отметила Рада Радмилевич, в помещения “Козацького” крайне низкая температура.

“В “Козацькому” температура в номерах около 15 градусов, тут заболеть проще, чем что-то “привезти”, — посетовала она.

Очевидец Ростислав Русаков сообщил, что в отель приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он заверил эвакуированных граждан, что в среду всем будут проведены ПЦР-тесты на коронавирус, и в случае, если никто из прибывших не болен, всех отпустит на самоизоляцию дома.

“У нас тут небольшая победа! Только что приезжал министр и сообщил, что они готовы пойти на наше компромиссное предложение продержать нас в отеле 4 дня, на третий сделать самый точный анализ ПЦР-методом и если ни у кого ничего не покажет — отпустить всех на домашнюю самоизоляцию ещё на 10 дней”, — отметил Русаков.