Суд не продлил меру пресечения народному депутату от фракции "Европейской Солидарности" Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли”, – говорится в сообщении.

Федина отметила, что Государственное бюро расследований предоставило документ, согласно которому досудебное следствие по делу, где фигурирует она и волонтер Маруся Зверобой, завершено. Доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд достаточно.

Кроме того, прокурор анонсировал ходатайство о новой мере пресечения.

“Судебное разбирательство по существу по закону должно быть во Львове. Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели… поэтому ждите цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире!” – резюмировала депутат.