Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
“Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли”, – говорится в сообщении.
Федина отметила, что Государственное бюро расследований предоставило документ, согласно которому досудебное следствие по делу, где фигурирует она и волонтер Маруся Зверобой, завершено. Доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд достаточно.
Кроме того, прокурор анонсировал ходатайство о новой мере пресечения.
“Судебное разбирательство по существу по закону должно быть во Львове. Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели… поэтому ждите цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире!” – резюмировала депутат.
- Напомним, Софии Федине вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).
- 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами. “Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.