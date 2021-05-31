Близько 50 культурних інституцій написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю щодо ситуації, яка склалася в Українському культурному фонді.

Про це йдетьс в листі, який є в розпорядженні #Букв.

“Ми, представники українського культурного сектора, учасники конкурсного відбору проектів-претендентів на отримання грантів Українського культурного фонду, як тих, що рішенням Наглядової ради УКФ схвалені до реалізації, так і тих, що не підтримані, висловлюємо обурення останніми рішеннями Наглядової ради, що завдають нищівного удару по культурних інституціях та міжнародному іміджу України”, – йдеться в листі.

“На засіданнях 20, 22 та 24 травня Наглядова рада вперше в історії УКФ кардинально змінила результати незалежної експертизи в порушення Закону України Про Український культурний фонд … та прийняла рішення не підтримувати значну частину проектів програм… Натомість будуть профінансовані проекти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і займають нижчі місця в рейтингу. Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом “ручного управління”, — заявляють підписанти листа.

Вони зазначили, що дії Наглядової ради “викликають підозри в тенденційності її членів та в наявності у них прихованих інтересів”, “є нелегітимними” та “порушують умови участі в конкурсі”.

“Приймаючи рішення не підтримувати проект Наглядова рада де-факто перебирає на себе функцію експертних рад та Дирекції Фонду, руйнуючи не тільки запроваджену в УКФ ефективну систему прийняття рішень, але також — і це ще небезпечніше — крихку довіру, що встановилася між культурним сектором та УКФ упродовж останніх років”, — підкреслюють підписанти.

Крім того, зазначається, що “робота Наглядової ради УКФ нового складу від початку викликала критику інституцій та стейкхолдерів культурного сектора”.

“Організований Наглядовою радою конкурс на посаду виконавчого директора УКФ яскраво продемонстрував некомпетентність та неспроможність Наглядової ради, яка через нездатність визначитись з переможцем де-факто заблокувала діяльність УКФ на кілька місяців. …Наслідок діяльності Наглядової ради нового складу — на середину року Фондом не завершено жодної переговорної процедури та не підписано жодного грантового договору за проектами”, — йдеться у зверненні.

Підписанти закликають Міністерство культури та інформаційної політики втрутитись у ситуацію, а також вимагають розпуску Наглядової ради УКФ та скасування її рішень.