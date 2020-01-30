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Скандального заместителя главы ГБР Бабикова хотят устранить через суд

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР).

Четверг, 30 января 2020, 15:20

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“В ОАСК оспаривают решение комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР.

Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

“Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам”, – резюмировали в пресс-службе.

  • 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
  • Позже бывший руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что Бабиков соврал, что не защищал интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.
Теги: суд

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