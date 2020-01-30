Скандального заместителя главы ГБР Бабикова хотят устранить через суд

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“В ОАСК оспаривают решение комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР.

Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

“Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам”, – резюмировали в пресс-службе.