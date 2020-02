Сейчас при переходе по ссылке на документ сайт выдает ошибку.

В частности, появляется сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен. Поиск по сайту также не выдает результат с указанным заявлением.

Объяснений, почему документ был удален, нет.

В то же время “план по Донбассу”, который называется “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе” (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region) можно найти в поисковой выдаче Google:

Также заявление по Донбассу пока присутствует на сайте его авторов – Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В разработке документа принимали участие председатели трех крупных международных организаций и форумов (European Leadership Network, Мюнхенской конференции по безопасности и Nuclear Threat Initiativ), а также президент Российского совета по международным делам (бывший глава МИД РФ Игорь Иванов).

В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. При этом он содержит пункты о постепенном снятии санкций с России (в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений), сближении между РФ и Евросоюзом.

Также предлагается запустить в Украине “новый общенациональный диалог об идентичности”. Такой диалог должен учесть мнение соседей Украины, включая Россию. Предметами диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.