Депутаты обратились к "Мемориальному центру "Бабий Яр" по поводу скандального режиссера из РФ Ильи Хржановского. Они считают, что он не должен работать в киевском Центре.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко.

Как сообщалось ранее, в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов.

Киевский “Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”, в котором россиянин Хржановский работает на должности художественного руководителя, отреагировал на скандал. В Центре воздержались от критики действий режиссера и заявили, что “окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов”.

Нардеп Александр Ткаченко, возглавляющий парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщил, что на сегодняшнем заседании члены комитета приняли решение обратиться к правоохранителям с целью расследования действий режиссера во время съемок фильма.

“Кроме того, обсудили обнародованные кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского “Дау. Дегенерация”. Это история “на грани”, а кадры поражают. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемках кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям. Показ любых кадров, где присутствует “нечеловеческая” жестокость, даже если это художественное произведение, могут приводить к “популяризации” подобных действий”, — сообщил Ткаченко.

Также нардепы обратились к руководству Мемориального центра, поскольку, по их мнению, Хржановский не должен быть причастен к его работе.

“Мы считаем, что режиссер не может быть касающимся деятельности Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологию центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, символизирует Бабий Яр. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” и Благотворительного фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр”, — добавил Ткаченко.

Стоит также отметить, что будучи художественным руководителем “Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” в Киеве режиссер проживает в Лондоне. Соответствующая информация размещена на его странице в соцсетях.

Кроме этого, Хржановский открыто посещает Российскую Федерацию. Накануне, несмотря на карантин, он появился в интервью российской телеведущей, политика и кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года Ксении Собчак. Ролик размещен на Youtube-канале политика.