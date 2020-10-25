Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Производством фильма займутся компания Apple и студия A24.

Режиссером ленты станет чилиец Себастьян Лелио, известный по драме “Фантастическая женщина”, удостоенной премии “Оскар”, и фильму “Глория”.

Сценарий для научно-фантастического триллера о невесте Франкенштейна вместе с режиссером напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело (ранее работали над фильмом “Человек-волк” с Райаном Гослингом в главной роли).

Сюжет фильма будет вдохновлен классической картиной “Невеста Франкенштейна”. В центре киноленты окажется “созданная быть идеальной женой женщина.., которая отвергает своего создателя и сбегает, но сталкивается с миром, видящим в ней только чудовище”. В результате она должна обрести свою истинную личность и силу.

Йоханссон не только исполнит главную роль, но и станет продюсером фильма.

“Невесте давно пора выйти из тени мужчины и побыть в одиночестве. Мы с Себастьяном будем очень рады поработать вместе с Ребеккой Анджело и Лорен Шукер Блюм, освободив эту классическую антигероиню и реанимировав ее историю, чтобы отразить изменения, которые мы видим сегодня”, – отметила актриса.

Даты начала съемок и релиза ленты пока не сообщаются.