Ежегодную книжную ярмарку "Форум издателей во Львове", которая обычно проходит в сентябре, отменили.

Об этом сообщают организаторы BookForum.

“К сожалению, не все игроки рынка оказались готовыми к новому формату. Отказ крупных издателей от участия в ярмарке в соответствии с предложенными условиями участия делает ее неэффективной и нецелесообразной для большинства участников и посетителей. Поэтому организаторы приняли непростое решение – в 2020 году отменить Книжную ярмарку” , – пишут организаторы ярмарки.

Тем не менее организаторы сообщили, что литературный фестиваль, как и планировалось, состоится 16-20 сентября онлайн.

Также BookForum призывает издателей заботиться не только о собственных бизнес-интересах, но и о функционировании всей отрасли и предлагают инициировать круглый стол, чтобы обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса. ⠀