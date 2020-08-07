Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в данном документе “учтены все недостатки законодательства, из-за которых за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль”.

“Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1 % от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98 %”, – отметил Криклий.

Он уточнил, что ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год.

“За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит”, – подчеркнул министр.

По мнению Криклия, новый законопроект должен исправить эту ситуацию и “вывести рынок пассажирских перевозок из тени”.

Глава Мининфраструктуры также перечислил ключевые положения документа:

• Простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмена лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ. Замена лицензии на уведомление о начале такой деятельности.

• Обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами.

• Возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год.

• Обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается в около 800 млн гривен в год);

• Среди требований к перевозчикам – обязательное страхование от несчастных случаев на транспорте; обязательные медицинская справка и сервисная книжка для автомобильного индивидуального перевозчика.

• Будет создан реестр автомобильных перевозчиков.

• “Укртрансбезопасность” будет контролировать соблюдение перевозчиками законодательства.

• Водителем такси не может быть лицо, которое имеет не снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против жизни или здоровья лица, против свободы, чести и достоинства, против половой свободы и половой неприкосновенности, против собственности, а также преступлений, предусмотренных статьей 286 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”).

В данный момент все желающие могут ознакомиться с законопроектом, внести в него замечания и предложения. Сделать это можно на официальном сайте министерства.