Про це в інтерв’ю виданню “Сьогодні” розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Особисто я з оптимізмом ставлюся до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини, які використовуються проти COVID-19. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. У нас такі фармацевтичні виробництва є“, – зазначив Ляшко.
Головний санлікар уточнив, що фармацевтичні компанії в Україні здатні за шість днів налагодити виробництво COVID-вакцини у випадку скасування патентів і отримання технологій.
“Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям”, – повідомив Ляшко.
Він наголосив, що влада вже провела перемовини з деякими посольствами і чекає на “певні рішення щодо можливості трансферу технологій в Україну” (про які саме COVID-вакцини йдеться, Ляшко не уточнив).
Розглядають у МОЗ і можливості виробництва власної вакцини проти коронавірусу – “від пошуку технології до масштабування і серійного випуску”. Водночас Ляшко зазначив, що це тривалий процес, “оскільки клінічні дослідження будуть тривати довго”.
Він також запевнив, що попри те, що в Україні власного виробництва вакцин зараз немає, “українські фармацевтичні компанії готові досить швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах”.
- Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Цей крок є попереднім і не гарантує негайного скасування глобальних патентних правил. Але сигнал підтримки з боку адміністрації Байдена є важливим.
- У Європейському Союзі, своєю чергою, повідомили, що готові до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.
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- Папа Римський Франциск підтримав ідею щодо відмови від патентів на вакцини проти коронавірусу COVID-19.