Об этом в комментарии #Буквам сказал юрист Назар Черный.

“Здесь прямое нарушение норм статьи 149-1 Конституции, которая устанавливает основания и порядок прекращения полномочий судьи КСУ, выход за пределы полномочий, предоставленных президенту статьей 106 Конституции, противоречит решению КСУ № 2-зп от 23 июня 1997 года”, – сказал он.

Кроме того, по его словам, указ фактически противоречит нормам части 1 статьи 58 Конституции Украины, которые регулируют действие нормативно-правовых актов во времени. Указанная норма Конституции Украины была предметом рассмотрения Конституционным Судом Украины, по результатам которого было вынесено решение № 1-рп/99 от 9 февраля 1999 года. КСУ установил, что положения части первой статьи 58 Конституции Украины о том, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Напомним, указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Сегодня Зеленский его отменил.

Отстранение Тупицкого

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.