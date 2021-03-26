Covid-19 Украина

обновлено 26.03.2021 в 17:02

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Отменил рассмотрение своего же нарушения: НАПК составило протокол на Тупицкого

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков составил административный протокол относительно отстраненного судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Пятница, 26 марта 2021, 18:39

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов.

Отмечается, что 9 марта в КСУ поступило обращение от Государственного бюро расследований о совершении Тупицким “существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи”.

В свою очередь исполняющий обязанности главы КСУ Сергей Головатый распорядился созвать специальное пленарное заседание для рассмотрения этого обращения ГБР членами постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

Однако Тупицкого это не устраивало. Несмотря на отстранение от должности главы КСУ, Тупицкий незаконно издал распоряжение, которым отменил специальное пленарное заседание КСУ и перенес его на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщила о нем КСУ.

Теги: КСУ, НАПК, Александр Тупицкий

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