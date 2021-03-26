Отменил рассмотрение своего же нарушения: НАПК составило протокол на Тупицкого

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов.

Отмечается, что 9 марта в КСУ поступило обращение от Государственного бюро расследований о совершении Тупицким “существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи”.

В свою очередь исполняющий обязанности главы КСУ Сергей Головатый распорядился созвать специальное пленарное заседание для рассмотрения этого обращения ГБР членами постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

Однако Тупицкого это не устраивало. Несмотря на отстранение от должности главы КСУ, Тупицкий незаконно издал распоряжение, которым отменил специальное пленарное заседание КСУ и перенес его на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщила о нем КСУ.