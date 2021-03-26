Отменил рассмотрение своего же нарушения: НАПК составило протокол на Тупицкого

Об этом сообщается на сайте НАПК.
Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов.
Отмечается, что 9 марта в КСУ поступило обращение от Государственного бюро расследований о совершении Тупицким “существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимого со статусом судьи”.
В свою очередь исполняющий обязанности главы КСУ Сергей Головатый распорядился созвать специальное пленарное заседание для рассмотрения этого обращения ГБР членами постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.
Однако Тупицкого это не устраивало. Несмотря на отстранение от должности главы КСУ, Тупицкий незаконно издал распоряжение, которым отменил специальное пленарное заседание КСУ и перенес его на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщила о нем КСУ.
- После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.
- Напомним, КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
- 5 января Конституционный суд рассмотрел указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого по представлению Офиса генерального прокурора и призвал президента придерживаться требований Конституции.
- Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два админпротоколы на председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.