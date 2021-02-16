Собственная ботоферма в соцсетях уже обошлась Офису президента более чем в 30 тысяч долларов. Именно столько средств потратили только на рекламу в Facebook.

Об этом идет речь в статье #Букв “Как ботофермы власти поддерживают Зеленского и уничтожают его оппонентов”.

Ботоферма насчитывает по меньшей мере 20 страниц в Facebook (полный список тут) и более 100 фейковых аккаунтов (полный список в этой таблице).

Только на рекламу указанные страницы потратили почти 30 тысяч долларов — 778 тысяч гривен (об этом свидетельствуют данные Библиотеки рекламы).

В частности, только на рекламу сообщений об отдыхе Порошенко в январе владельцы страниц потратили более 1000 долларов. На рекламные атаки против главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова только за февраль 2021 потрачено от 1400 до 1800 долларов США. Однако расходы на рекламу — только верхушка айсберга.

“Дополнительно нужно платить за пиар-работу на ОП с постоянной критикой тех, кто был немил президенту в конкретный момент, и распространение этого контента по всему Facebook”, — говорится в статье.

Источники средств, которые тратят на функционирование ботофермы, пока неизвестны.

О том, против кого работает президентская ботоферма — по ссылке.