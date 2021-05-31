Українські газопостачальні компанії продовжують публікувати ціни на газ для населення. Які ціни чекають українців з 1 червня?

Про це розповідають #Букви.

Річна ціна на газ буде коливатися від 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м з урахуванням ПДВ.

Найнижчі ціни запропонували “Агросинтез Трейдінг” з ціною 7,80 грн за кубометр, “Евода Трейд” комунального підприємства “Луцькводоканал” з ціною 7,88 грн за кубометр, “Черкасигаз Збут” і “Уманьгаз Збут” з ціною 7,89 грн за кубометр.

За даними “Нафтогазу України”, річний тарифний план “Фіксований” складатиме 7,96 грн за метр кубічний. Термін його дії до 30 квітня 2022 року.

ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія” підвищила тариф на червень до 11,77 грн/куб. м (у травні – 10,50 грн/куб. м), ТОВ “Волиньелектрозбут” – до 8,89 грн/куб. м (у травні – 7,98 грн/куб. м), ТОВ “Закарпаттяенерго” – до 8,88 грн/куб. м (у травні – 7,98 грн/куб. м), ТОВ “Гласкомерц” – до 11 грн/куб. м (у травні – 10 грн/куб. м), ТОВ “Газпромпостач” – до 11,20 грн/куб. м (у травні – 10,20 грн/куб. м), ТОВ “Хмельницькенергозбут” – до 11,50 грн/куб. м (у травні – 9,6 грн/куб. м).

Червневі ціни на газ від компаній, що працюють під брендом “Твій Газзбут” – 7,99 грн/куб. м.

Компанія ETG.Ua (ТОВ “Енерджі Трейд Груп”) встановила місячний тариф на червень на рівні – 7,88 грн за куб. м.

Місячні тарифи, які компанії пропонують населенню на наступний місяць, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

З травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна – на неї автоматично перевели споживачів.

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада України на першому позачерговому засіданні провалила всі проєкти постанов, які стосувалися врегулювання тарифів на комунальні послуги.