В этом году новогоднюю елку в Украине в среднем можно будет купить за 75 гривен.

Об этом проинформировали в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Так, после 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях.

В 2020 году планируется реализовать в Украине более 500 тысяч елок.

“Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году – 75 грн”, – отмечается в сообщении.

Судя по обнародованной инфографике, меньше всего елка будет стоить в Харькове – 48 гривен, а больше всего в Ивано-Франковске –120 гривен. В Киеве средняя цена елки составит 106 гривен.

В агентстве уточнили, что деревья для праздника выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.