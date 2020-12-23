Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Согласно тексту постановления, ставка платы за каждый километр расстояния на такой дороге составляет:

– для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – EUR0,023 (80 копеек);

– для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн – EUR0,023 (80 копеек);

– для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – EUR0,045 (1 гривна 50 копеек);

– для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – EUR0,133 (4 гривны 60 копеек).