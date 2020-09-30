Министерство охраны здоровья (МОЗ) инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки тарифного пакета оказания медицинской помощи при родах. Также планируется введение дополнительных коэффициентов в зависимости от сложности родов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“У нас одним из приоритетов является предоставление медицинской помощи в полном объеме при родах”, – сказал он.

Роды будут стоить от 35 972 до 194 489 грн. Все будет зависеть от сложности течения. Эти деньги государство будет платить больницам.

Министр добавил, что важно оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.

“Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно ее спасать. Более того, довольно дорогие лекарства, в которых нуждается этот ребенок. И мы это тоже просчитали”, – отметил Максим Степанов.

Он подчеркнул, что МОЗ рассчитывает на 270 тыс. родов в год.