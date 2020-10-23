В США уже состоялся последний раунд дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Действующий президент по меньшей мере десятки раз лгал и вводил в заблуждение.

Газета The New York Times и телеканал CNN разобрали каждый такой случай. #Буквы приводят самые главные фейки от Трампа.

Коронавирус

Количество больных. По словам Трампа, пока США “округляют поворот” в вопросе коронавируса, то есть количество больных уменьшается. Однако пока США остаются лидером по количеству пациентов с COVID-19 и количество больных не уменьшается, наблюдается уже третий всплеск.

К тому же Трамп утверждает, что вирус вскоре исчезнет или уже исчезает в течение всех 8 последних месяцев.

Иммунитет к коронавирусу. Трамп заявил, что у него не то 4-месячный, не то пожизненный иммунитет к коронавирусу. Но пока нет доказательств для таких утверждений. Кто угодно не может быть уверен, что не заболеет второй раз, или даже что в следующий раз перенесет болезнь и не умрет.

Лечение антителами — эффективное. Когда Трамп заболел коронавирусом, ему была прописана мощная комбинация различных лекарств. Это был противовирусный “Ремдесивир”, стероидный “Дексаметазон” и экспериментальный коктейль с антителами, разработанный “Регенероном”.

Да, это помогло Трампу выздороветь, однако нельзя утверждать, что какое-либо средство гарантированно лечит коронавирус — для этого недостаточно доказательств.

В США есть готовая вакцина от коронавируса. “У нас есть вакцина, которая готовится, она готова, о ней будет объявлено в течение недели”, — сказал Трамп.

Однако пока Управление по вопросам пищевых продуктов и медикаментов не выдало ни одного разрешения на использование вакцины. В разработке находятся немало вакцин, четыре производителя (Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson) пришли к третьей, последней фазе клинических испытаний.

При этом AstraZeneca и Johnson & Johnson приостанавливали испытания в связи с выявлением у подопытных непонятных болезней.

Pfizer и Moderna планируют подавать заявку на разрешение экстренного использования их вакцин, но то, что они получат согласие, гарантировать нельзя.

Лечение коронавируса дезинфицирующими средствами. В апреле Трамп вызвал возмущение среди медицинского сообщества после того, как высказал идею о том, что инъекции дезинфицирующими средствами или облучения организма ультрафиолетовым светом может лечить коронавирус COVID-19. Во время дебатов Байден упрекнул его за это, а Трамп соврал, что это было шуткой.

99% людей выздоравливают от коронавируса. По словам Трампа, среди молодежи 99% тех, кто подцепил вирус, выздоравливают. Однако по официальной статистике около 2,6% лиц среди тех, у кого обнаружили коронавирус, умерли. Те, кто выжил, могут длительное время испытывать симптомы и после болезни.

Политика против расизма и в отношении мигрантов

Трамп сделал для темнокожего населения больше других президентов. “Никто не сделал для сообщества черных больше, чем Дональд Трамп. Если посмотреть, за исключением Авраама Линкольна (возможное исключение) никто не сделал того, что я сделал”, — сказал президент.

Однако исследование 2017 года, которое оценивало современных президентов, поставило на первое место по эффективности работы в этом направлении 36-го президента США Линдона Джонсона. Трамп — в последней тройке рейтинга. К тому же во времена его президентства в стране вспыхнули масштабные протесты против расизма, а некоторые политики открыто называют его расистом.

Аресты нелегальных мигрантов обусловлены угрозами от них. Трамп критикует политику предыдущей власти в отношении мигрантов и объясняет свою жестокую политику в отношении их рисками, но статистика свидетельствует, что они преувеличены.

“Политики “поймать и выпустить” — это катастрофа. Зашел бы убийца, зашел насильник, зашел слишком плохой человек. Мы записали бы имя и должны были бы выпустить их в нашу страну”, — сказал Трамп.

Но подавляющее большинство мигрантов, которых поймали при пересечении границы, — семьи, искавшие убежища, а не убийцы и насильники.

Большинство детей мигрантов не были воссоединены с родителями, потому что их родители — преступники. Трампа упрекнули за его политику “нулевой толерантности” в вопросах разъединения детей с их родителями-мигрантами, поскольку именно сейчас более 500 детей так и не были возвращены родителям, их по просто не нашли.

“Мы очень стараемся воссоединить, но многие из этих детей выходят без родителей. Они происходят из картелей и банд”, — заявил Трампа.

Правозащитники же отмечают, что такая ситуация складывается из-за того, что администрация президента очень медленно передает необходимые для поиска семей документы. В это время дети находятся в коммунальных учреждениях, нередко — в условиях антисанитарии.

Россия

Жесткая политика в отношении России. “Жестче в вопросе России никого не было”, — говорит о себе Трамп. Да, во времена президентства Трампа США ввели санкции, высылали российских дипломатов и тому подобное. Однако на определенные случаи, как отравление в Великобритании “Новичком” семьи Скрипалей, США реагировали не так активно.

Тем более, существенные санкции, наложенные США на Россию во время его президентства, были приняты Конгрессом, а сам он их согласовывал неохотно.

Россия настроена против Трампа. Президент утверждает, что Россия вмешивается в выборы, чтобы уменьшить его шансы на победу, потому что якобы опасается более жестких санкций.

На самом деле американские спецслужбы еще несколько месяцев назад объявили, что Россия активно вмешивается в выборы, чтобы навредить Байдену.

Расследование Мюллера не выявило “ничего плохого”. Трамп утверждает, что специальное расследование прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в предыдущие выборы с целью избрания Трампа “не выявило абсолютно никакого заговора и ничего плохого”.

На самом деле по итогам 22-месячного расследования Мюллер заявил, что недостаточно доказательств для подтверждения того, что Трамп или его соратники участвовали в преступном сговоре, но его труд привел к осуждению нескольких советников президента, включая Пола Манафорта, главу кампании 2016 года. К тому же отчет Мюллера свидетельствует о многочисленных контактах между помощниками президента и россиянами.

Климат

США уменьшили выбросы благодаря Трампу. “У нас лучшие показатели выбросов углерода, которые мы имели за последние 35 лет при этой администрации”, — заявил Трамп.

На самом деле количество выбросов за последние годы уменьшилась, но это уменьшение наблюдается менее 12 лет, а наибольшее снижение выбросов углерода наблюдалось в 2007-2012 годах, а не во времена президентства Трампа.