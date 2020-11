Сколько надо зарабатывать, чтобы комфортно жить в США?

Об этом идет речь в статье “How much money you need to make to live comfortably in every state in America”.

Авторы статьи, Тейлор Борден и Доминик-Мадора Дэвис, отмечают, что большинство американцев живут в формате “от зарплаты до зарплаты”, это чувствуется особенно остро сейчас, на фоне эпидемии коронавируса.

За 17 недель 2020 года более 51 млн американцев обратились за помощью в связи с безработицей. Мировой финансовый кризис 2007-2008 годов за 1,5 года лишила рабочих мест значительно меньшее количество людей — 37 млн.

Минимальный годовой “прожиточный минимум”, которого должно хватить на все основные расходы и еще на некоторые развлечения, значительно варьируется от штата к штату.

Издание GoBankingRates рассчитало такой минимум по правилу 50/30/20, где 50% годового дохода должно идти на нужды вроде жилья, 30% на дискреционные расходы, как путешествия, а остальные 20% — на сбережения.

Средняя заработная плата по США составляет 67 690 долларов. Штат с самой зарплатой в год — Миссисипи, 58 321 доллар. Штат с самым высоким уровнем прожиточного минимума — Гавайи, 136 437 долларов. Среди других дорогих штатов Нью-Йорк и Калифорния.

Business Insider рассчитали необходимую для комфортного проживания зарплату (“прожиточный минимум”) для всех 50 штатов и сравнили его с данными о среднем доходе домохозяйств в каждом штате и средней ценой недвижимости, объявления о продаже которых опубликованы на сайте Zillow.

Айдахо

Прожиточный минимум: $66,486.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,583

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $334,115

Айова

Прожиточный минимум: $63,397.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,955

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $174,900

Алабама

Прожиточный минимум $60,016.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $61,584

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $220,000

Аляска

Прожиточный минимум: $91,996.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,346

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $284,900

Аризона

Прожиточный минимум: $68,504.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,246

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $299,000

Арканзас

Прожиточный минимум: $59,641.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $47,062

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $176,000

Вайоминг

Прожиточный минимум: $61,788.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $61,584

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $260,000

Вашингтон

Прожиточный минимум: $77,207.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,073

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $415,000

Вермонт

Прожиточный минимум: $83,878.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,782

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $269,000

Вирджиния

Прожиточный минимум: $69,886.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $72,577

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $300,000

Западная Вирджиния

Прожиточный минимум $62,635.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $44,097

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $163,000

Висконсин

Прожиточный минимум: $67,667.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,773

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $213,900

Гаваи

Прожиточный минимум: $136,437.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $80,212

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $639,000

Северная Дакота

Прожиточный минимум: $69,085.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $63,837

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $215,000

Южная Дакота

Прожиточный минимум: $67,657

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,274

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $224,900

Делавер

Прожиточный минимум: $71,254.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $64,805

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $299,990

Джорджия

Прожиточный минимум: $62,074.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,756

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $260,000

Иллинойс

Прожиточный минимум: $66,847.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $65,030

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $229,000

Индиана

Прожиточный минимум: $62,086.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,746

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $186,870

Калифорния

Прожиточный минимум: $99,971.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $75,277

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $535,000

Канзас

Прожиточный минимум: $62,090.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,218

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $184,900

Северная Каролина

Прожиточный минимум: is $64,406.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $53,855

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $275,000

Южная Каролина

Прожиточный минимум: $65,953.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $52,306

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $247,900

Кентукк

Прожиточный минимум: $63,086.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $50,247

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $194,500

Колорадо

Прожиточный минимум: $74,215.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $71,953

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $425,000

Коннектикут

Прожиточный минимум: $90,278.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $76,348

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $312,900

Луизиана

Прожиточный минимум: $63,842.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,218

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $212,790

Массачусетс

Прожиточный минимум: $93,895.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $79,835

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $469,000

Мейн

Прожиточный минимум: $80,336.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,602

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $249,000

Мэриленд

Прожиточный минимум: $92,227.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $83,242

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $320,000

Миннесота

Прожиточный минимум: $68,944.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $70,315

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $270,000

Миссисипи

Прожиточный минимум: $58,321.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $44,717

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $189,000

Миссури

Прожиточный минимум: $60,858.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $54,478

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $189,000

Мичиган

Прожиточный минимум: $67,712.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,697

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $179,900

Монтана

Прожиточный минимум: $70,719.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,328

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $324,500

Небраска

Прожиточный минимум: $65,162.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,566

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $200,000

Невада

Прожиточный минимум: $75,902.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,646

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $320,922

Нью-Хэмпшир

Прожиточный минимум: $74,415.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,991

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $309,000

Нью-Джерси

Прожиточный минимум: $86,244.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $81,740

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $340,000

Нью-Йорк

Прожиточный минимум: $95,724.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $67,844

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $419,000

Нью-Мехико

Прожиточный минимум: $63,629.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $47,169

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $235,000

Огайо

Прожиточный минимум: $63,204.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,111

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $169,900

Оклахома

Прожиточный минимум: $60,318.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $51,924

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $195,000

Орегон

Прожиточный минимум: $93,285.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $63,426

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $379,000

Пенсильвания

Прожиточный минимум: $68,581.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,905

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $212,900

Род-Айленд

Прожиточный минимум: $83,942.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $64,340

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $319,000

Теннесси

Прожиточный минимум: $60,682.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $52,375

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $257,500

Техас

Прожиточный минимум: $63,469.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,629

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $274,900

Юта

Прожиточный минимум: $67,807.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $71,414

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $372,900

Флорида

Прожиточный минимум: $67,614.

Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,462

Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $298,900