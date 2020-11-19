Сколько надо зарабатывать, чтобы комфортно жить в США?

Об этом идет речь в статье “How much money you need to make to live comfortably in every state in America”.
Авторы статьи, Тейлор Борден и Доминик-Мадора Дэвис, отмечают, что большинство американцев живут в формате “от зарплаты до зарплаты”, это чувствуется особенно остро сейчас, на фоне эпидемии коронавируса.
За 17 недель 2020 года более 51 млн американцев обратились за помощью в связи с безработицей. Мировой финансовый кризис 2007-2008 годов за 1,5 года лишила рабочих мест значительно меньшее количество людей — 37 млн.
Минимальный годовой “прожиточный минимум”, которого должно хватить на все основные расходы и еще на некоторые развлечения, значительно варьируется от штата к штату.
Издание GoBankingRates рассчитало такой минимум по правилу 50/30/20, где 50% годового дохода должно идти на нужды вроде жилья, 30% на дискреционные расходы, как путешествия, а остальные 20% — на сбережения.
Средняя заработная плата по США составляет 67 690 долларов. Штат с самой зарплатой в год — Миссисипи, 58 321 доллар. Штат с самым высоким уровнем прожиточного минимума — Гавайи, 136 437 долларов. Среди других дорогих штатов Нью-Йорк и Калифорния.
Business Insider рассчитали необходимую для комфортного проживания зарплату (“прожиточный минимум”) для всех 50 штатов и сравнили его с данными о среднем доходе домохозяйств в каждом штате и средней ценой недвижимости, объявления о продаже которых опубликованы на сайте Zillow.
Айдахо
Прожиточный минимум: $66,486.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,583
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $334,115
Айова
Прожиточный минимум: $63,397.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,955
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $174,900
Алабама
Прожиточный минимум $60,016.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $61,584
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $220,000
Аляска
Прожиточный минимум: $91,996.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,346
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $284,900
Аризона
Прожиточный минимум: $68,504.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,246
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $299,000
Арканзас
Прожиточный минимум: $59,641.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $47,062
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $176,000
Вайоминг
Прожиточный минимум: $61,788.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $61,584
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $260,000
Вашингтон
Прожиточный минимум: $77,207.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,073
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $415,000
Вермонт
Прожиточный минимум: $83,878.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,782
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $269,000
Вирджиния
Прожиточный минимум: $69,886.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $72,577
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $300,000
Западная Вирджиния
Прожиточный минимум $62,635.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $44,097
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $163,000
Висконсин
Прожиточный минимум: $67,667.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,773
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $213,900
Гаваи
Прожиточный минимум: $136,437.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $80,212
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $639,000
Северная Дакота
Прожиточный минимум: $69,085.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $63,837
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $215,000
Южная Дакота
Прожиточный минимум: $67,657
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,274
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $224,900
Делавер
Прожиточный минимум: $71,254.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $64,805
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $299,990
Джорджия
Прожиточный минимум: $62,074.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,756
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $260,000
Иллинойс
Прожиточный минимум: $66,847.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $65,030
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $229,000
Индиана
Прожиточный минимум: $62,086.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,746
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $186,870
Калифорния
Прожиточный минимум: $99,971.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $75,277
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $535,000
Канзас
Прожиточный минимум: $62,090.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,218
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $184,900
Северная Каролина
Прожиточный минимум: is $64,406.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $53,855
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $275,000
Южная Каролина
Прожиточный минимум: $65,953.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $52,306
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $247,900
Кентукк
Прожиточный минимум: $63,086.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $50,247
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $194,500
Колорадо
Прожиточный минимум: $74,215.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $71,953
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $425,000
Коннектикут
Прожиточный минимум: $90,278.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $76,348
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $312,900
Луизиана
Прожиточный минимум: $63,842.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,218
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $212,790
Массачусетс
Прожиточный минимум: $93,895.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $79,835
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $469,000
Мейн
Прожиточный минимум: $80,336.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,602
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $249,000
Мэриленд
Прожиточный минимум: $92,227.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $83,242
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $320,000
Миннесота
Прожиточный минимум: $68,944.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $70,315
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $270,000
Миссисипи
Прожиточный минимум: $58,321.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $44,717
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $189,000
Миссури
Прожиточный минимум: $60,858.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $54,478
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $189,000
Мичиган
Прожиточный минимум: $67,712.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,697
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $179,900
Монтана
Прожиточный минимум: $70,719.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,328
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $324,500
Небраска
Прожиточный минимум: $65,162.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $59,566
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $200,000
Невада
Прожиточный минимум: $75,902.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $58,646
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $320,922
Нью-Хэмпшир
Прожиточный минимум: $74,415.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $74,991
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $309,000
Нью-Джерси
Прожиточный минимум: $86,244.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $81,740
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $340,000
Нью-Йорк
Прожиточный минимум: $95,724.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $67,844
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $419,000
Нью-Мехико
Прожиточный минимум: $63,629.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $47,169
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $235,000
Огайо
Прожиточный минимум: $63,204.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $56,111
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $169,900
Оклахома
Прожиточный минимум: $60,318.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $51,924
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $195,000
Орегон
Прожиточный минимум: $93,285.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $63,426
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $379,000
Пенсильвания
Прожиточный минимум: $68,581.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,905
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $212,900
Род-Айленд
Прожиточный минимум: $83,942.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $64,340
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $319,000
Теннесси
Прожиточный минимум: $60,682.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $52,375
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $257,500
Техас
Прожиточный минимум: $63,469.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $60,629
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $274,900
Юта
Прожиточный минимум: $67,807.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $71,414
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $372,900
Флорида
Прожиточный минимум: $67,614.
Средний доход домохозяйств в 2018 году: $55,462
Средняя стоимость домов, выставленных на продажу на данный момент: $298,900
- Напомним, после президентских выборов, 4 ноября, в США впервые с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 100 000 случаев заражения COVID-19 за сутки.
- Эпидемия коронавируса, которая разворачивается в США, вызвала гуманитарную катастрофу.
- Кроме того, на фоне пандемии возросло количество нуждающихся. В Техасе тысячи людей выстроились в очередь за бесплатной едой в эти выходные.