Об этом свидетельствуют данные неправительственного портала United States Elections Project.
Лично проголосовали 11 968 539 американцев.
К слову, досрочно проголосовали 99 657 079 американцев. Такой способ голосования ввели в связи с эпидемией коронавируса. Кандидат в президенты Дональд Трамп тоже проголосовал досрочно 24 октября во Флориде. Его конкурент Джо Байден проголосовал 28 октября.
Активнее всех голосовали в:
- Калифорнии – 12 090 534 голосов;
- Техасе – 97 19 101 голос;
- Флориде – 8 974 896 голосов.
На выборах президента США в 2020 году ожидается явка в 150 млн человек. Эти показатели станут рекордными в США с 1908 года.
- Во вторник, 3 ноября, в США состоятся выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- Как проходит голосование читайте в материале #Букв.