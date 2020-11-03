По состоянию на 13:00 3 ноября на выборах президента США проголосовал 48 750 231 американец. Кроме того, рекордное количество американцев проголосовала досрочно.

Об этом свидетельствуют данные неправительственного портала United States Elections Project.

Лично проголосовали 11 968 539 американцев.

К слову, досрочно проголосовали 99 657 079 американцев. Такой способ голосования ввели в связи с эпидемией коронавируса. Кандидат в президенты Дональд Трамп тоже проголосовал досрочно 24 октября во Флориде. Его конкурент Джо Байден проголосовал 28 октября.

Активнее всех голосовали в:

Калифорнии – 12 090 534 голосов;

Техасе – 97 19 101 голос;

Флориде – 8 974 896 голосов.

На выборах президента США в 2020 году ожидается явка в 150 млн человек. Эти показатели станут рекордными в США с 1908 года.