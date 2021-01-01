В Киев 31 декабря вернулись девять граждан Украины – две женщины и семь детей, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“В новогоднюю ночь завершилась сложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что план возвращения украинских граждан координировался президентом Владимиром Зеленским.

Самолет с эвакуированными приземлился в Международном аэропорту “Борисполь”. Его там встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран и другие представители власти.

В ОПУ уточнили, что в июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители СБУ. Специалисты проверяли украинских граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации “Исламское государство”.

“По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности”, – подчеркнули в ОПУ.

В октябре 2019 года был согласован план эвакуационных мероприятий, но из-за обострения военно-политической ситуации и ситуации с безопасностью на территории Сирии его реализацию пришлось отложить.

Также на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия коронавируса COVID-19. В связи с распространением вируса на территории Сирии и Ирака были закрыты границы и прекратилось авиасообщение.

Возвращение к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась ситуация с безопасностью и эпидемическая обстановка.

В ОПУ отметили, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях. Работу над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, планируют продолжить.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский, возвращение украинцев “было одной из самых сложных задач последнего времени” для государства, над которой работали “и наши дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы”.

“Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии – это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью… Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся вытянуть и других. Ключевое. Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы не попали в беду. Это аксиома. Сначала – домой, а потом уже разбираемся по существу”, – подчеркнул Зеленский.