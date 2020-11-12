Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в шоу “Хард с Влащенко”.

По словам министра, сейчас цель правительства — не убавить ежесуточный прирост больных, а остановить рост количества инфицированных.

Ожидается, что ситуация будет тяжелой до апреля 2021 года.

“Мы будем достаточно трудно проходить этот период. Считаем, что до апреля. И речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко. Нет, мы будем проходить его трудно. Главное сейчас (как бы это не звучало) — с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача, чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было наименьшим”, — сказал Степанов.