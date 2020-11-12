Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил в шоу “Хард с Влащенко”.
По словам министра, сейчас цель правительства — не убавить ежесуточный прирост больных, а остановить рост количества инфицированных.
Ожидается, что ситуация будет тяжелой до апреля 2021 года.
“Мы будем достаточно трудно проходить этот период. Считаем, что до апреля. И речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко. Нет, мы будем проходить его трудно. Главное сейчас (как бы это не звучало) — с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача, чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было наименьшим”, — сказал Степанов.
- Напомним, за 10 ноября в Украине подтвердили 10 611 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели уже почти 490 тысяч человек, 8947 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавирусом погибли.
- 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел жесткий “карантин выходного дня”. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.