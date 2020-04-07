6 апреля в Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения, среди которых и нахождение в общественных местах более двух человек.

#Буквы разузнали, касается ли это правило передвижения на частном автомобиле.

По словам начальника управления патрульной полиции Киева Юрия Зозули, ограничения на количество человек, которые едут в частном автомобиле, не установлены.

При этом важно отметить, что все пассажиры и водитель должны иметь средства индивидуальной защиты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

“В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила. И может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта“, – подчеркнул Кличко.

Позже городской голова еще раз повторил свой тезис, что если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения.

“Понятно, что тогда они будут и в Киеве. Когда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города”, – сказал мэр.

Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.