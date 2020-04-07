После введения усиленных карантинных мер 6 апреля у владельцев домашних животных возник резонный вопрос: как быть с выгулом питомцев.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, в разъяснении постановления Кабинета Министров №211 говорится следующее: “Как и раньше, вы можете выгуливать домашних животных, однако не более, чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком”.

Владелец собаки должен быть в маске.

Стоит отметить, что по возвращении домой следует помыть собаке лапы и те места, где она контактировала с любыми поверхностями.