Об этом рассказывают #Буквы.
Так, в разъяснении постановления Кабинета Министров №211 говорится следующее: “Как и раньше, вы можете выгуливать домашних животных, однако не более, чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком”.
Владелец собаки должен быть в маске.
Стоит отметить, что по возвращении домой следует помыть собаке лапы и те места, где она контактировала с любыми поверхностями.
- За первые сутки усиленного карантина полицейские составили 192 административных протокола за нарушение мер самоизоляции.
- Также #Буквы разузнали сколько человек могут ехать на авто в условиях усиленного карантина.