В мае у украинцев будет два дополнительных праздничных выходных.

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что согласно распоряжению Кабинета министров Украины 1-е и 9-е мая являются официальными государственными выходными.

1-го мая отмечается Международный день солидарности трудящихся. В 2020-м году он выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1-го, 2-го и 3-го мая.

9-го мая в Украине отмечают День победы. В 2020-м году праздник приходится на субботу, поэтому понедельник 11-го мая также будет выходным. Таким образом, украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 9-го, 10-го и 11-го мая.

В целом, в течение 2020 года календарь праздников в Украине предусматривает 12 дополнительных выходных.